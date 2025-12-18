এনসিপি নেত্রীর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেত্রী জান্নাত আরা রুমির (৩০) ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ময়নাতদন্ত করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের লেকচারার ডা. আইসা পারভিন।
রুমি এনসিপির ধানমন্ডি থানা (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ) শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী ছিলেন। আজ সকালে জিগাতলা পুরাতন কাঁচাবাজার রোড এলাকার একটি বেসরকারি ছাত্রী হোস্টেল থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
হাজারীবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. কামরুজ্জামান বলেন, ‘ময়নাতদন্ত শেষে আমরা চাচাতো ভাই মেহেদী হাসানের কাছে এনসিপি নেত্রী জান্নাত আরা রুমির মরদেহ হস্তান্তর করি।’
মেহেদী হাসান জানান, তারা মরদেহ নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার নজিপুর গ্রামে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানেই তার দাফন সম্পন্ন হবে।
রুমি নজিপুরের মো. জাকির হোসেনের মেয়ে। তিনি হাজারীবাগের জিগাতলায় থাকতেন। তিনি নার্সিং পাস করেছিলেন এবং দুই সন্তানের জননী ছিলেন।
কেএজেডআইএ/একিউএফ/এএসএম