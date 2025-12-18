  2. রাজনীতি

এনসিপি নেত্রীর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
এনসিপি নেত্রীর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে/ছবি: জাগো নিউজ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেত্রী জান্নাত আরা রুমির (৩০) ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ময়নাতদন্ত করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের লেকচারার ডা. আইসা পারভিন।

রুমি এনসিপির ধানমন্ডি থানা (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ) শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী ছিলেন। আজ সকালে জিগাতলা পুরাতন কাঁচাবাজার রোড এলাকার একটি বেসরকারি ছাত্রী হোস্টেল থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

হাজারীবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. কামরুজ্জামান বলেন, ‘ময়নাতদন্ত শেষে আমরা চাচাতো ভাই মেহেদী হাসানের কাছে এনসিপি নেত্রী জান্নাত আরা রুমির মরদেহ হস্তান্তর করি।’

মেহেদী হাসান জানান, তারা মরদেহ নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার নজিপুর গ্রামে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানেই তার দাফন সম্পন্ন হবে।

রুমি নজিপুরের মো. জাকির হোসেনের মেয়ে। তিনি হাজারীবাগের জিগাতলায় থাকতেন। তিনি নার্সিং পাস করেছিলেন এবং দুই সন্তানের জননী ছিলেন।

কেএজেডআইএ/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।