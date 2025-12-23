ঢাবিতে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণে সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন
চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মিত হতে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে চীনের বিশেষজ্ঞ দল।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) উপাচার্যের সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে এ-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের দলিলাদি সই করা হয়। এতে চীনের বিশেষজ্ঞ দলের পক্ষে সান চ্যাং এবং ঢাবির পক্ষে প্রকৌশল দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ কে এম মাহবুব মুস্তাফা সই করেন।
এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীসহ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী, হিসাব পরিচালক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এফএআর/একিউএফ/এমএস