জাবিতে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় ছাত্রশক্তির বাইক সার্ভিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা চলছে। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে ‘শহীদ শ্রাবণ-আলিফ’ বাইক সার্ভিস দিচ্ছে জাতীয় ছাত্রশক্তির জাবি শাখা।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ৯টায় ‘এ’ ইউনিটের (গাণিতিক ও পরিসংখ্যান অনুষদ) পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা শুরুর আগে থেকে তারা বাইক সার্ভিস দেওয়া শুরু করে।
এর আগে গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় ‘সি’ ইউনিটের (কলা ও মানবিক অনুষদ, আইন অনুষদ এবং তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট) পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এবারের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। ইতোমধ্যে ‘বি’ ইউনিট ( সমাজবিজ্ঞান অনুষদ),‘সি-১’ ইউনিটভুক্ত কলা ও মানবিকী অনুষদ (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং চারুকলা বিভাগ), ‘সি’ ইউনিট (কলা ও মানবিক অনুষদ, আইন অনুষদ এবং তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট),‘ই’ ইউনিটের ( বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) ,ডি' ইউনিটের (জীববিজ্ঞান অনুষদের) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তায় প্রথম দিনেই তথ্য সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি, জাবি শাখা। তথ্য সহায়তা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, পরীক্ষাসংক্রান্ত তথ্য, জুলাই ক্যালেন্ডার, বিশ্ববিদ্যালয়ের রোডম্যাপ বিতরণসহ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে শহীদ শ্রাবণ-আলিফ বাইক সার্ভিস দিচ্ছে তারা।
ছাত্রশক্তির জাবি শাখার সভাপতি জিয়া উদ্দিন আয়ান বলেন, আমরা তথ্য সহায়তা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, পরীক্ষাসংক্রান্ত তথ্য, জুলাই ক্যালেন্ডার, বিশ্ববিদ্যালয়ের রোডম্যাপ বিতরণ করছি। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের দ্রুত পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে শহীদ শ্রাবণ-আলিফ বাইক সার্ভিস দিচ্ছি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক পরিবহন সহায়তা নিশ্চিত করে মানবিক দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে ও পরীক্ষা যেন নিশ্চিন্ত পরিবেশে দেওয়া যায় সে লক্ষ্যেই এ সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এমএন/এএসএম