খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে ঢাবি থেকে যাবে ১৫ বাস

খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে ঢাবি থেকে যাবে ১৫ বাস
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) থেকে ১৫ বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে এই পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানাজায় অংশ নেবেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বাদ জোহর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ও তৎসংলগ্ন মানিক মিয়া এভিনিউয়ে বেগম খালেদা জিয়ার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে আগামীকাল বেলা ১১টা থেকে বিভিন্ন নির্ধারিত স্থানে এসব বাস অবস্থান করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য টিএসসিতে দুটি, কার্জন হলে তিনটি এবং ভিসি চত্বরে পাঁচটি বাস রাখা হবে। এছাড়া শিক্ষকদের জন্য কলা ভবনের বাইরের গেটে দুটি এসি মিনিবাস, প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরদের জন্য প্রক্টর অফিসের সামনে একটি এসি মিনিবাস, কর্মকর্তাদের জন্য প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি মিনিবাস এবং কর্মচারীদের জন্য একটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জানাজায় সুশৃঙ্খলভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনদের জানাজায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
