খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাবির সব ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাবির সব ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত
তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আজকের সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
এছাড়া দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবারের সকল প্রকার প্রশাসনিক ও বিভাগীয় সভা স্থগিত ঘোষণা করেছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গভীরভাবে শোকাহত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।
এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অংশীজন আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কালো ব্যাজ ধারণ করবেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
রকিব হাসান প্রান্ত/এফএ/জেআইএম