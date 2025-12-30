বিএনপি কার্যালয়ে জামায়াত নেতারা, শোক বইতে স্বাক্ষর

বিএনপি কার্যালয়ে জামায়াত নেতারা, শোক বইতে স্বাক্ষর
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য তার রাজধানীর গুলশান কার্যালয়ে শোক বইতে স্বাক্ষর করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জামায়াত নেতারা ওই কার্যালয়ে যান।
এসময় আবদুল্লাহ তাহেরের সঙ্গে ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল হালিম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াতের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডা. এস এম খালিদুজ্জামান।
জামায়াত নেতারা সেখানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ উপস্থিত বিএনপি নেতাদের প্রতি সমবেদনা জানান।
শোক বইতে স্বাক্ষর শেষে আবদুল্লাহ তাহের উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে কথা বলেন।
আরএএস/একিউএফ