খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে যা লিখলেন ব্যান্ড তারকা হামিন

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে যা লিখলেন ব্যান্ড তারকা হামিন
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকাহত গোটা জাতি। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের পাশাপাশি শোক ছড়িয়ে পড়েছে বিনোদন জগতেও। আপসহীন নেত্রীকে স্মরণ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে শোক জানিয়েছেন চলচ্চিত্র, নাটক ও সংগীত অঙ্গনের অনেকেই।
আজ (৩০ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার সকালে অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ব্যান্ড তারকা হামিন আহমেদ লিখেছেন, ‘একটি যুগের অবসান। সম্মানিত বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন সেই সময়ের প্রতীক, যিনি সততা, দেশপ্রেম ও অটল মানসিকতায় ছিলেন অনন্য। ষড়যন্ত্রে ভরা এক সময়ে চারপাশে যখন কুৎসিত চরিত্রদের আধিপত্য, তখনো তিনি ছিলেন অটল ও দুর্নিবার। অন্তরের গভীর থেকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। আমিন।’
আজ (৩০ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বেগম খালেদা জিয়া। কাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও এর সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় খালেদা জিয়াকে দাফন করা হবে স্বামী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে।
