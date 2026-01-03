কৃষি গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন, ফল ৭ জানুয়ারির মধ্যে
দেশের ৯টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত একযোগে বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ভর্তি পরীক্ষায় নেতৃত্ব দিচ্ছে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি)।
গাকৃবি প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এবারের ভর্তি পরীক্ষায় মোট ৩ হাজার ৭০১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছিলেন ৮৮ হাজার ২২৭ জন শিক্ষার্থী। সে হিসেবে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪ জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী। আবেদনকারী ৮৮ হাজার ২২৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে গাকৃবিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৬৩৩৬ জন পরীক্ষার্থী।
পরীক্ষার ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে যে-কোনো দিন। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ও ভর্তি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি কৃষি গুচ্ছের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
পরীক্ষার কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করে গাকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. জিকেএম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বাস করে ভর্তি পরীক্ষা কেবল একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নয়, এটি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রথম ধাপ। সেই উপলব্ধি থেকেই আমরা সর্বোচ্চ মানবিকতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে এ আয়োজন সম্পন্ন করেছি। ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীবান্ধব ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে গাকৃবি তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।
উল্লেখ্য, এবারের কৃষিগুচ্ছে থাকা ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
