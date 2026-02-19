  2. ক্যাম্পাস

শাবিপ্রবিতে গণইফতারে অংশ নিলেন হাজারো শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক শাবিপ্রবি
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
শাবিপ্রবিতে গণইফতারে অংশ নিলেন হাজারো শিক্ষার্থী
গণইফতারে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেন

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) সামাজিক সংগঠন ‘স্টুডেন্ট এইড সাস্ট’-এর তৃতীয়বারের মতো গণইফতারের আয়োজন করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেন।

বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বর এলাকায় সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘অঙ্গীকার’র নাশিদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় গণইফতার কর্মসূচি।

স্টুডেন্ট এইড সাস্টের সভাপতি শাকিল মাহমুদ বলেন, ইফতার আমাদের সংস্কৃতির অংশ। এটি পারস্পরিক সৌজন্যবোধ ও সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের আমলে ক্যাম্পাসে ইফতারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। সেই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ থেকেই গণইফতারের সূচনা, যা পরবর্তীতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়ে।

শাবিপ্রবিতে গণইফতারে অংশ নিলেন হাজারো শিক্ষার্থী

২০২৪ সালের রমজান মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ইফতার আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা দেয় তৎকালীন প্রশাসন। ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে শাবিপ্রবিতে গণইফতার কর্মসূচি শুরু হয়।

এসএইচ জাহিদ/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।