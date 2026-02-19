জাবিতে ছাত্রদল নেতার উদ্যোগে রমজানজুড়ে কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম

জাবিতে ছাত্রদল নেতার উদ্যোগে রমজানজুড়ে কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম
পবিত্র রমজান উপলক্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জাকিরুল ইসলামের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ রফিক-জব্বার হল মসজিদে আনুষ্ঠানিকভাবে কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।
কোর্সটি পরিচালনা করছেন সংশ্লিষ্ট হলের ইমাম ও খতিব হাফেজ কারি মাওলানা মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘পবিত্র কোরআন আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ও হেদায়েতের পথপ্রদর্শক। এ মহিমান্বিত মাসে আত্মশুদ্ধি অর্জন ও আমলের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত শেখার এ সুযোগ কাজে লাগাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানাই।’
১ রমজান থেকে শুরু হওয়া এ শিক্ষা কার্যক্রম চলবে ২২ রমজান পর্যন্ত। প্রতিদিন বাদ আসর শহীদ রফিক-জব্বার হল মসজিদে নির্ধারিত সময়ে ক্লাসগুলো অনুষ্ঠিত হবে।
রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/জেআইএম