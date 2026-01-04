চবির শারীরিক শিক্ষা বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা কাল, আসনপ্রতি ৩৫ আবেদন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক ‘ডি-১’ উপ-ইউনিটের (শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগ) ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। এতে আসনপ্রতি লড়বেন ৩৫ জন শিক্ষার্থী।
রোববার (৪ জানুয়ারি) এ তথ্য নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সদস্যসচিব এস এম আকবর হোসাইন।
জানা যায়, ‘ডি-১’ উপ-ইউনিটের অধীনে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে। এই উপ-ইউনিটে আসন ৪০টি। এতে আবেদন করেছেন ১ হাজার ৪২১ শিক্ষার্থী। সেই হিসেবে আসনপ্রতি লড়বেন ৩৫ জন শিক্ষার্থী। শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই এই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
জানতে চাইলে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সদস্যসচিব এস এম আকবর হোসাইন জানান, ‘ডি-১’ উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় আসনপ্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৩৫ জন শিক্ষার্থী। শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
