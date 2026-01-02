চবির ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন, আসনপ্রতি লড়েছেন ৭৩ জন

চবির ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন, আসনপ্রতি লড়েছেন ৭৩ জন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ‘এ’ ইউনিটের (বিজ্ঞান অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টাব্যাপী এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ‘এ’ ইউনিটের অধীনে রয়েছে বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ। ‘এ ইউনিটে’ মোট আসন রয়েছে ১ হাজার ৯৩টি। এতে আবেদন করেছেন ৮৭ হাজার ৬৯৪ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন ৭৯ হাজার ৯২৪ জন শিক্ষার্থী, যা মোট আবেদনকারীর প্রায় ৯১ দশমিক ১৪ শতাংশ।
অন্যদিকে, গতবারের মতো এবারও ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীসহ তিনটি বিভাগীয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আল-আমিন বলেন, আজকে ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনো প্রকার ঝামেলা হয়নি ৷ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও ভালো ছিল।
