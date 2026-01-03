চবির ভর্তি পরীক্ষায় মেয়েকে কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে এসে বাবার মৃত্যু

চবির ভর্তি পরীক্ষায় মেয়েকে কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে এসে বাবার মৃত্যু
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে বাবাকে হারালেন নাশিতা তাসনিম নামের এক শিক্ষার্থী।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে পরীক্ষা শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত চিফ মেডিকেল অফিসার মোহাম্মদ আবু তৈয়ব।
জানা যায়, মেয়ে নাশিতা তাসনিমকে সকালে ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তার বাবা। পরে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডা. তার বাবাকে মৃত ঘোষণা করে।
নাশিতা তাসনিমের বাবার নাম মো. ইব্রাহীম খলিল (৬০)। তার পৈতৃক বাড়ি কুমিল্লায়। তবে তিনি চট্টগ্রাম নগরীর জিইসি মোড় এলাকার সিটি টাওয়ারে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, মো. ইব্রাহীম খলিলের মেয়ে নাশিতা তাসনিম ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার্থী। শনিবার সকালে মেয়েকে নিয়ে তিনি চবিতে আসেন। শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ভবনে মেয়েকে পরীক্ষার হলে পৌঁছে দেওয়ার পর হঠাৎ বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন তিনি। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ আবদুর রব হলের শিক্ষার্থীদের একটি কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়েন। এ সময় তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে শুরু করলে দ্রুত বিষয়টি চবি মেডিকেল সেন্টারকে জানানো হয়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক প্রাথমিকভাবে হার্ট অ্যাটাকের কথা জানান। পরে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে পার্কভিউ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত চিফ মেডিকেল অফিসার মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বলেন, দায়িত্বরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে মো. ইব্রাহীম খলিল হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছেন। এরপর তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে সেখানে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে মেডিকেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তবে তার আগেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।
সোহেল রানা/কেএইচকে/এমএস