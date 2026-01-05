জাবির হল থেকে ২১ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার, এক শিক্ষার্থী আটক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের এক কক্ষ থেকে ২১ বোতল বিদেশি মদসহ এক ছাত্রদল কর্মীকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে হল প্রশাসন ওই কক্ষে অভিযান চালিয়ে মদের বোতলসহ তাকে আটক করে।
আটক ছাত্রদল কর্মীর নাম মো. ফজলে আজওয়াদ। তিনি ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের (৫২তম ব্যাচ) সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী। তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলের বৈধ শিক্ষার্থী।
জানা যায়, অভিযুক্ত আজওয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সক্রিয় কর্মী এবং আহ্বায়ক সদস্য রাজু হাসান রাজনের অনুসারী। এছাড়া তিনি গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জাকসু ও হল সংসদ নিবার্চনে মীর মশাররফ হোসেন হল সংসদে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে নির্বাচন করেন।
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, রাত সাড়ে ৯টার দিকে হল প্রশাসন ও হল সংসদ হলের এক কক্ষে অভিযান চালিয়ে ১৭ বোতল ভদকা ও ৩ বোতল হুইস্কিসহ ২০ বোতল মদ জব্দ করি। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সুপারিশ ক্রমে বিশ্বিবদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মীর মশাররফ হোসেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুর রহমান বলেন, আমাদের হলে ওই শিক্ষার্থী এ ব্লকের এক রুমে ছিলেন। কিন্তু রুমের পরিবেশ দেখে মনে হয় দীর্ঘদিন তিনি হলে থাকেন না। ছাত্র-বিধি অনুযায়ী তার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
