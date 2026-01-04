শাকসু
প্রার্থীদের সতর্ক করতে ক্যাম্পাসজুড়ে আচরণবিধির ব্যানার
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন (শাকসু) সামনে রেখে ক্যাম্পাসজুড়ে নির্বাচনি আচনরণ বিধিমালার ব্যানার লাগিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এসব ব্যানার লাগানো হয়েছে।
রোববার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশন অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ওয়েবসাইটে নির্বাচনি আচরণবিধিমালা থাকলেও বেশিরভাগ প্রার্থী সেখানে ঢুকে দেখতে আগ্রহবোধ করে না। সেজন্য আমরা ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের পাশাপাশি আবাসিক হল ও শিক্ষাভবনের সামনে আচরণবিধিমালা সংক্রান্ত ব্যানার লাগিয়েছি। মোট ১৭টি ব্যানার লাগানো হয়েছে।
আচরণবিধিমালার পাশাপাশি ভোটারদের সতর্ক করতে সামনে প্রয়োজনীয় আরও কিছু ব্যানার লাগানো হবে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশন।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামী ২০ জানুয়ারি হতে যাচ্ছে শাকসু নির্বাচন। ইতোমধ্যে তফসিল ঘোষণাসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন।
