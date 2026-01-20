  2. ক্যাম্পাস

কী ছিল জকসু জয়ের কৌশল, জানালেন ভিপি রিয়াজুল

তৌফিক হোসেন
তৌফিক হোসেন তৌফিক হোসেন , বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৮:২৬ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
কী ছিল জকসু জয়ের কৌশল, জানালেন ভিপি রিয়াজুল

কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরের পর প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচনে ২১টি পদের মধ্যে সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহ-সাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) মোট ১৬টিতে জয়ী হয়েছে শাখা ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল।

তাদের এই জয়ের কৌশল নিয়ে জাগো নিউজের সঙ্গে কথা বলেন জকসুর নতুন ভিপি রিয়াজুল ইসলাম। তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জাগো নিউজের জবি প্রতিনিধি তৌফিক হোসেন

জাগো নিউজ: জকসু ভিপি হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন। কেমন আছেন, জয়ী হওয়ার পর আপনার অনুভূতি কেমন?

রিয়াজুল ইসলাম: ভালো আছি। জয়ী হতে পেরে ভালো লাগছে। শিক্ষার্থীরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ভোট দিয়েছেন, চেষ্টা করবো তাদের জন্য কাজ করার।

আরও পড়ুন
জবি শিবিরের নেতৃত্বে জকসুর নতুন ভিপি রিয়াজ, জিএস আরিফ
জকসু ও হল সংসদের নবনির্বাচিতদের নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি
জকসুর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

জাগো নিউজ: আপনি ভিপি হওয়ার পর আপনার সম্পর্কে পাঠকরা জানতে চায়, বলবেন আমাদের?

রিয়াজুল ইসলাম: নিশ্চয়ই, আমার গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জে। আমি প্রথম শ্রেণি থেকে আলিম পর্যন্ত মাদরাসায় পড়াশোনা করেছি। পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই ২০১৯ সালে আইন বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমি আবৃত্তি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। ডিবেটিং সোসাইটির নিয়মিত বিতার্কিক ছিলাম। আর ছাত্রশিবিরের সঙ্গে স্কুলজীবন থেকেই যুক্ত আছি। বর্তমানেও জবি শিবিরের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

জাগো নিউজ: এই যে আপনারা বিশাল ব্যবধানে জয়ী হলেন। এর আগেও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনগুলোতেও ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলগুলো জয়ী হয়। আপনাদের জয়ের পেছনে কারণ কী?

রিয়াজুল ইসলাম: আমরা আসলে সাংগঠনিক দিক দিয়ে অনেক গোছানো, সব সময় একটা ডিসিপ্লিন ফলো করি। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের চাওয়া-পাওয়া এসব দেখেশুনে আমরা কাজ করি। শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে আমরা কাজ করছি। তাদের অধিকার ও ইশতেহার আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো, হয়তো এটা তারা বিশ্বাস করেন। সব মিলিয়ে আমাদের শিক্ষার্থী ভাইবোনরা আরও ভালো উত্তর দিতে পারবেন আমাদের ভোট দেওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে।

আরও পড়ুন
জকসুতেও ছাত্রদলের ভরাডুবির কারণ কী?
বসার জায়গা নেই জকসু নেতাদের
জকসুতে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের নির্বাচিতদের খালেদার কবর জিয়ারত

জাগো নিউজ: ভিপি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আপনার প্রথম বার্তা কী?

রিয়াজুল ইসলাম: এ বিজয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর বিজয়, কোনো একক ব্যক্তির বিজয় নয়। শিক্ষার্থীদের এই আস্থা ও প্রত্যাশার যথাযথ মূল্যায়ন করতে চাই দায়িত্বশীল ও আপসহীন নেতৃত্বের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশাই আমাদের প্রত্যাশা আমরা চেষ্টা করবো শিক্ষার্থীদের কল্যাণ সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার।

জাগো নিউজ: শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে আপনি কোন বিষয়টি দেখছেন?

রিয়াজুল ইসলাম: আবাসন সংকট এবং ক্যাম্পাস সুবিধার অভাবই সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশেষ করে রাজধানীর মাঝখানে থেকেও শিক্ষার্থীরা ন্যূনতম আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে না। আমাদের ক্লাসরুমগুলোর সমস্যা প্রকট। ক্যাম্পাসের সমস্যাগুলোর কথা বলতে গেলে আসলে হাজারো সমস্যা। আমরা এগুলো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গুরুত্ব বিবেচনায় সমাধান করবো ইনশাআল্লাহ।

আরও পড়ুন
জকসু নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে: ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী
জকসু নির্বাচনে বিজয়ীরা কে কত ভোট পেলেন
জকসু সম্পন্ন হচ্ছে এটাই বড়প্রাপ্তি: রাকিব

জাগো নিউজ: বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রকল্প নিয়ে আপনার অবস্থান কী?

রিয়াজুল ইসলাম: সেকেন্ড ক্যাম্পাস জবিয়ানদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। কিন্তু বাস্তবায়নের ধীরগতিতে শিক্ষার্থীরা হতাশ। আমরা চাই সেনাবাহিনীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমাদের ক্যাম্পাসের সব কাজ শেষ করতে।

জাগো নিউজ: সেকেন্ড ক্যাম্পাসে আবাসিক হল নির্মাণ কতটা অগ্রাধিকার পাবে বলে আপনি মনে করেন?

রিয়াজুল ইসলাম: একাডেমিক ভবনের পাশাপাশি আবাসিক হল নির্মাণ হওয়া উচিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। হল ছাড়া সেকেন্ড ক্যাম্পাস পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আমরা চাচ্ছি দ্রুত দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করতে।

জাগো নিউজ: বর্তমান আবাসন সংকট নিরসনে তাৎক্ষণিক কোনো উদ্যোগ থাকবে কি?

রিয়াজুল ইসলাম: তাৎক্ষণিকভাবে মেস ব্যবস্থাপনা মনিটরিং, ভাড়া সহনীয় রাখা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পরিবহন সুবিধা বাড়ানোর বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো এবং আবাসন বৃত্তি নিশ্চিত করতে আমরা বেশি গুরুত্ব দেবো।

জাগো নিউজ: ছাত্রীদের আবাসন নিরাপত্তা নিয়ে কী ভাবছেন?

রিয়াজুল ইসলাম: ছাত্রীদের আবাসন প্রশ্নে কোনো আপস করা যাবে না। সেকেন্ড ক্যাম্পাসে আলাদা, নিরাপদ ও মানসম্মত ছাত্রী হল নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের পুরান ঢাকায় বোনদের জন্য হল নির্মাণের কাজ শুরু করা যায় কি না এটা নিয়ে আমরা ভাবছি।

জাগো নিউজ: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

রিয়াজুল ইসলাম: আপনাকেও ধন্যবাদ।

টিএইচকিউ/এসএনআর/এমএমএআর/এমএফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।