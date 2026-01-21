চাকসুর ৯০ দিনের কার্যক্রম তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলন
দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ৯০ দিনের কার্যক্রম তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নেতৃবৃন্দ।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় চাকসুর বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম তুলে ধরেন তারা।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে চাকসুর জিএস সাঈদ বিন হাবিব বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বছর পর গত ১৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গত বছরের ২৩ অক্টোবর শপথ গ্রহণের মাধ্যমে চাকসুর সপ্তম ক্যাবিনেট আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। কার্যালয় সংস্কার, বাজেট সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতা সত্ত্বেও গত ৯০ দিনে বিভিন্ন বিভাগে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
তিনি বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম উপস্থাপন করে বলেন, খেলাধুলা ও ক্রীড়া বিভাগ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ ও হলভিত্তিক মাঠ সংস্কার, বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ, নারী খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা মাঠ ও জিমের প্রস্তাবসহ একাধিক উদ্যোগ নেয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ জুলাই স্মৃতি লিখন প্রতিযোগিতা, বিজয় দিবস ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
তিনি আরও বলেন, দপ্তর বিভাগ ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা বাতিল, হল থেকে ফরম উত্তোলনের অতিরিক্ত ফি ও প্রভোস্টের স্বাক্ষর প্রথা বাতিলসহ প্রশাসনিক সংস্কারের দাবি আদায় করে। ছাত্রীকল্যাণ বিভাগ নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নামাজ কক্ষ, সেলাই মেশিন প্রদান, ডে-কেয়ার সেন্টার ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা সংক্রান্ত দাবি উত্থাপন করে। অন্যদিকে, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ অ্যাকাডেমিক ই-মেইলের মানোন্নয়ন, বিনামূল্যে আইটি কোর্স ও ডেবিট কার্ড বিতরণ এবং ওয়াইফাই সেবার উন্নয়নে কাজ করেছে। গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগ গবেষণা কর্মশালা, আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণা অনুদান কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে।
সাঈদ বিন হাবিব বলেন, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, আইন ও মানবাধিকার, যোগাযোগ ও আবাসন, পাঠাগার ও কাফেটেরিয়া বিভাগ ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনামূল্যে আইনি সহায়তা, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাইব্রেরি ও ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।
সংবাদ সম্মেলনে চাকসুর ভিপি ইবরাহীম হোসেন রনি, জিএস সাঈদ বিন হাবিব, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক মোনায়েম শরীফসহ বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদকবৃন্দ এবং সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
