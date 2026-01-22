এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে টোলমুক্ত সুবিধা পাবে ঢাবির বাস

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে টোলমুক্ত সুবিধা পাবে ঢাবির বাস
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বহনকারী বাস চলাচলে টোল মওকুফের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু)। একই সঙ্গে ডাকসুর উদ্যোগে তরঙ্গ বাসের রুট বসিলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ডাকসু ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান ডাকসু নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহ, সদস্য মিফতাহুল হোসাইন আল মারুফ, শাহিনুর রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি বাস রুটের সভাপতি, সেক্রেটারি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ডাকসুর নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী পরিবহন খাতে একাধিক উদ্যোগ এরই মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং আরও কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর অংশ হিসেবে তরঙ্গ বাস রুটে অতিরিক্ত দুটি ট্রিপ যুক্ত করা হয়েছে, যার একটি আপ ও একটি ডাউন। এসব ট্রিপ বসিলা ব্রিজ অতিক্রম করে পরবর্তী স্টপেজ পর্যন্ত চলবে। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই এ সেবা চালু হয়েছে এবং আগামী রোববার থেকে নিয়মিত সকাল ও বিকেল- দুই সময়েই বাস চলাচল করবে।
সাদিক কায়েম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে দীর্ঘ বাস রুট ক্ষণিকা, যা ক্যাম্পাস থেকে গাজীপুর পর্যন্ত চলাচল করে। দীর্ঘ যানজটের কারণে এ রুটের বাসগুলোকে নিয়মিত এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করতে হয়। তবে টোল মওকুফ না থাকায় এতদিন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই টোল আদায় করা হচ্ছিল। শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এখন থেকে এক্সপ্রেসওয়েতে শিক্ষার্থীদের জন্য টোল সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করা হয়েছে। টোল বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন অফিসের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, ক্যাম্পাসের ভেতরে রিকশা চলাচল নিয়ন্ত্রণে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও ডিএমপি কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় ক্যাম্পাসের আটটি প্রবেশপথে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা ও নির্দিষ্ট পোশাকের আওতায় রিকশা চলাচল ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে নতুন বাস কেনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা চলছে। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী বাসের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হবে বলে জানানো হয়।
ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করাই ডাকসুর মূল লক্ষ্য। সে কারণেই নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মতো নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। গত চার মাসে ডাকসুর কার্যক্রম ও চলমান উদ্যোগগুলো পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত হলভিত্তিক কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিটি হলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত নেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও বৈঠক করে তাদের সমস্যাগুলো শোনা হচ্ছে এবং সেগুলোর সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শিগগির গত চার মাসের কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের কথাও জানান তিনি।
সাদিক কায়েম আরও জানান, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের পরিবহন সমস্যা দীর্ঘদিনের। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি বাস রুটের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীদের টোল পরিশোধের বিষয়টি ছিল বড় একটি সংকট। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ইউজিসি চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় এ সংকট নিরসন করে শিক্ষার্থীদের জন্য এক্সপ্রেসওয়ে টোল সম্পূর্ণ মওকুফ করা সম্ভব হয়েছে।
এছাড়া ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থিত সুফিয়া কামাল হল, কুয়েত মৈত্রী হল ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা হলের শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত শাটল বাসের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নতুন বাস যুক্ত করার উদ্যোগও রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে ওয়াইফাই সুবিধা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশেষ করে টিএসসি ও ভিসি চত্বরের আশপাশে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে স্টারলিংক সংযোগ নেওয়ার কথাও জানানো হয়।
