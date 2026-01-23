  2. ক্যাম্পাস

সরস্বতী পূজার উৎসবে মুখরিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জবি
প্রকাশিত: ০৭:২৫ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
সরস্বতী পূজার উৎসবে মুখরিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার আয়োজন/ছবি: জাগো নিউজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিদ্যা, কলা ও সংগীতের দেবী সরস্বতীর পূজা বাণী অর্চনা।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা শুরু হয়। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩৯টি বিভাগের মধ্যে ৩৭টি বিভাগ পৃথক মণ্ডপে পূজার আয়োজন করে।

শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দেবীর আবাহনের মাধ্যমে পূজা শুরু হয়ে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়।

সরস্বতী পূজার উৎসবে মুখরিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পূজায় অংশ নেওয়া ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী স্মৃতি বলেন, ‘আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আজকের দিনটি উদ্‌যাপন করছি। অন্য ধর্মাবলম্বী বন্ধুদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তারাও এসেছেন। সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছি। খুব ভালো লাগছে।’

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী হৃদয় রায় জানান, তারা প্রতি বছর এই পূজার মাধ্যমে প্রার্থনা করেন, যেন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেন এবং তাদের ভেতরে থাকা সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়।

ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী তটিনী রায় তিথি বলেন, ‘সারাবছর যেন সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারি, এই প্রার্থনাই করি। ক্যাম্পাসের এখন আনন্দময় পরিবেশ উপভোগ করছি।’

সরস্বতী পূজার উৎসবে মুখরিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পূজা কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল জানান, সকাল থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবারের সরস্বতীর পূজা পালিত হচ্ছে। এজন্য তিনি সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ায় প্রক্টরিয়াল বডি ও জকসু কমিটিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে জকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মো. তাকরিম আহমেদের সহযোগিতা প্রশংসনীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, ‘খুবই জাঁকজমক ও উদ্দীপনার সঙ্গে সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন হচ্ছে। আমি প্রতিটি মণ্ডপ পরিদর্শন করেছি। সব সনাতনী শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন। সাড়ম্বরে পালনের জন্য এবার আমরা বাজেট গতবারের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছি।’

তৌফিক হোসেন/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।