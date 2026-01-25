ক্লাসে ফিরছেন শাকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনের দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে আন্দোনরত প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলোয়ার হাসান শিশির জাগো নিউজকে বলেন, আমরা আজকে থেকে ক্লাস পরীক্ষায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি। শাকসু নির্বাচন নিশ্চিতে শিক্ষার্থীদের চাওয়া মোতাবেক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের বসার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলমান।
তিনি আরও বলেন, হাইকোর্টের রায় আমাদের বিপক্ষে গেলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী কর্মসূচি দেওয়া হবে। আপাতত সবাই ক্লাস পরীক্ষায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী পলাশ বখতিয়ার জাগো নিউজকে বলেন, আমরা পূর্বে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলাম, তবে সেটা থেকে সরে এসেছি। শিক্ষার্থীদের হয়রানির কথা মাথায় রেখে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা দেওয়ার কথা থাকলেও সেটা দেওয়া হয়নি।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর গত ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে এর একদিন আগে হাইকোর্টের রায়ে শাকসু নির্বাচন আয়োজনে ৪ সপ্তাহের স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। পরে ২১ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচনের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮টি বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বিবৃতি দেন।
