চার মাসের কার্যক্রম তুলে ধরলো জাকসু
দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম চার মাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে সেগুলোর বিস্তারিত তুলে ধরেছে জাকসু। সঙ্গে জাকসুর নেতাকর্মীদের জবাবদিহিতা ও তথ্যপ্রবাহ আরও শক্তিশালী করতে উদ্বোধন করা হয় জাকসুর নিজস্ব ওয়েবসাইট।
বুধবার (২৮ অক্টোবর) বেলা পৌনে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জাকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) আব্দুর রশিদ জিতু জাকসুর চার মাসের কার্যক্রম তুলে ধরেন। এসময় জাকসু জিএস মাজহারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিতে ছিলেন ।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চার মাসে জাকসু শিক্ষার্থীদের আবাসন, পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।
কার্যক্রমের শুরুতে জাকসুর পক্ষ থেকে স্মৃতিসৌধ, ‘অদম্য ২৪’ ও প্রয়াত জিএসের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়া শহীদ আবরার ফাহাদের স্মরণে ৮ অক্টোবর ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
আবাসন ও পরিবহন ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে, নতুন ভর্তি হওয়া ৫৪তম ব্যাচের ১ হাজার ৮৮৯ জন শিক্ষার্থীর আবাসন ব্যবস্থাপনা নিয়ে জাকসু ও হল সংসদসমূহের যৌথ বৈঠক, ক্যাম্পাসে চলমান ৮টি কার্টের সঙ্গে আরও ১০টি নতুন কার্ট সংযুক্তি ও রুট নির্ধারণ, পূজার ছুটিতে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহে বাস সার্ভিস চালু করা, এছাড়া ৪৯তম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য পাঁচটি বাসের ব্যবস্থা এবং বহুল আকাঙ্ক্ষিত ঢাকা-ক্যাম্পাস রাত ১০টার বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে
নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা উদ্যোগের মধ্যে প্রান্তিক, ডেইরি ও এমএইচ গেটে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধির দাবিতে জাকসু ও প্রো-ভিসি (প্রশাসন)-এর মধ্যে বৈঠক। র্যাগিং প্রতিরোধে এন্টি-র্যাগিং সেল গঠন করা। ক্যাম্পাসসংলগ্ন সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিতে ডেইরি গেট থেকে প্রান্তিক গেট পর্যন্ত ‘হর্ণ বাজানো নিষেধ’ সাইনবোর্ড স্থাপন, স্পিডব্রেকার রং ও সংস্কার, ফুটপাত ও পার্কিং লেন নির্মাণসহ একাধিক অবকাঠামোগত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও মানবিক উদ্যোগের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে ওজন মাপার যন্ত্র ও নেবুলাইজার সংযুক্ত করা এবং মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিবেশ ও প্রাণ-প্রকৃতি বিষয়ক সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম, প্রায় ২০টি আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার এবং ক্যাম্পাসে ৪০টি স্থায়ী ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়। পথের প্রাণের সহযোগিতায় ক্যাম্পাসের বিড়াল ও কুকুরদের জন্য 'ফ্রি ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন ফর ক্যাটস অ্যান্ড ডগস' আয়োজন করা হয়।
সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মধ্যে শহীদ আবরার ফাহাদের স্মরণে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বটতলার খাবারে ঢাকনা ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া আন্তঃহল শর্টপিচ টুর্নামেন্ট, ফ্রেন্ডলি বাস্কেটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ, ই-ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বিকেএসপির সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়ন বিষয়ে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে অবস্থানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, গাজীপুর ও বিইউপির নারী শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় নিন্দা, তিস্তার ন্যায্য পানির দাবিতে রংপুরে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধনে সংহতি এবং বেসরকারি শিক্ষকদের আন্দোলনে জাকসুর সংহতি প্রকাশ করা হয়।
ভর্তি সহায়তা ও ক্যারিয়ার কার্যক্রম ভর্তি পরীক্ষাকে সামনে রেখে গতবছরের ২১–২৭ ডিসেম্বর ভর্তি তথ্যসেবা কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। এতে আবাসন সহায়তা, অভিভাবকদের বসার স্থান, ইমার্জেন্সি মেডিসিন ও বাইক রাইড, ব্রেস্টফিডিং কর্নারসহ নানা সেবা দেওয়া হয়। এছাড়া 'ক্যারিয়ার পাথ অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন এক্সপো’ আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী সেবা গ্রহণ করে।
জাকসুর চলমান ও পরিকল্পনাধীন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, মেহফিল ই ইনকিলাব, ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ার এক্সপো, এআই ইন্টেলিজেন্স ও প্রেজেন্টেশন স্কিল ওয়ার্কশপ, স্পোকেন ইংলিশ প্রশিক্ষণ, বাস ট্র্যাকিং অ্যাপ, মেডিকেল সেন্টার রিনোভেশন, কেন্দ্রীয় মসজিদ সংস্কার, গবেষণা বাজেট বৃদ্ধি এবং একাডেমিক মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/আরএইচ/জেআইএম