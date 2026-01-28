‘ডাকসু নিয়ে জামায়াত নেতার বক্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর ও নিন্দনীয়’

‘ডাকসু নিয়ে জামায়াত নেতার বক্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর ও নিন্দনীয়’
ডাকসু নিয়ে বরগুনা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মো. শামীম আহসানের বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে কার্জন হলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘কার্জোনিয়ান’।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সংগঠনটির উদ্যোগে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, জামায়াত নেতার বক্তব্যের মাধ্যমে ২০২৫ সালের আগে অনুষ্ঠিত ডাকসুসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারী শিক্ষার্থীদের সম্মানহানিকরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত আপত্তিকর ও নিন্দনীয়।
সমাবেশে ইডেন কলেজের ‘নারী অভিযাত্রা’র সভাপতি তৈয়বা ত্বহা বলেন, ওই বক্তব্যের মাধ্যমে অতীতের ডাকসুতে যুক্ত সব মা-বোনকে কুরুচিপূর্ণভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
তিনি বলেন, আমার দাদি বা নানির কেউ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে থাকেন, তাহলে একজন নারী হিসেবে কি আমিও সেই কুরুচিপূর্ণ শব্দের উত্তরসূরি? আমরা এই ধরনের বক্তব্য কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না।
তিনি আরও বলেন, জামায়াত নেতারা ভবিষ্যতে সরকার গঠনের প্রত্যাশার কথা বলছেন। তারা যদি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে, তাহলে নারীদের জন্য কী ধরনের পরিবেশ তৈরি হবে—সে বিষয়ে আমাদের গভীর উদ্বেগ রয়েছে। একজন নারী হিসেবে আমি এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাই।
সমাবেশে সংগঠনটির সদস্য ফেরদৌস আক্তার রিনা বলেন, জামায়াত নেতার দেওয়া বক্তব্য বিদ্যমান বিভিন্ন দণ্ডবিধির আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তিনি জানান, এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ছাত্র সংগঠন ইতিমধ্যে এই প্রতিবাদে সংহতি প্রকাশ করেছে।
এর আগে, গত রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ‘মাদকের আড্ডাখানা ও বেশ্যাখানা’ ছিল বলে মন্তব্য করেন বরগুনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মো. শামীম আহসান।
