ঢাবির কেন্দ্রীয় মাঠে কিশোরদের কান ধরিয়ে ওঠবস করালেন সর্বমিত্র

ঢাবির কেন্দ্রীয় মাঠে কিশোরদের কান ধরিয়ে ওঠবস করালেন সর্বমিত্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী সদস্য সর্বমিত্র চাকমাকে লাঠি হাতে খেলতে আসা কয়েকজন কিশোরকে কান ধরে ওঠবস করাতে দেখা যাচ্ছে- এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। পরে এই ভিডিও নিয়ে বিভিন্ন মহলে চলছে আলোচনা।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল ফিল্ডে (কেন্দ্রীয় মাঠে) খেলতে আসা একদল কিশোর কানে ধরে ওঠবস করছে। এ সময় হাতে লাঠি নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সর্বমিত্র চাকমা।
ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। অনেক নেটিজেন ভিডিওটি শেয়ার করে সর্বমিত্র চাকমার কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
এ ঘটনায় ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ ফেসবুকে লিখেছেন, ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য সর্বমিত্র কর্তৃক সেন্ট্রাল ফিল্ডে একদল মানুষকে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।
তিনি আরও লেখেন, যত বড় অপরাধীই হোক না কেন কাউকে লাঠি হাতে এইভাবে শাস্তি দেওয়ার কোনো নৈতিক অধিকার আপনার নেই। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে প্রক্টরিয়াল টিমকে অবহিত করা; শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রশাসন আছে।
শেষে তিনি লেখেন, আপনাকে ভুলে গেলে চলবে না যে, আপনি শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি মাত্র; এভাবে আইন হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার আপনার/আপনাদের নেই। এই অনধিকার চর্চা বাদ দিতে হবে, আরও সতর্ক/সাবধান হতে হবে।
এ বিষয়ে সর্বমিত্র চাকমাকে একাধিকবার ফোন করলেও সংযোগ পাওয়া যায়নি।
এফএআর/এএমএ