সাংবাদিককে চবি ছাত্রদল নেতার হুমকি, সিইউএডিসি’র মানববন্ধন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) বেসরকারি টেলিভিশনে ক্যাম্পাস প্রতিনিধি এম মিজানুর রহমানকে মারধরের হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ পালন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এরাবিক ডিবেটিং ক্লাব (সিইউএডিসি)। এতে সংহতি জানিয়ে অংশ নেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (চবিসাস) সদস্যরা।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এর আন্দোলনকারীরা মার্চ ফর জাস্টিস নিয়ে প্রক্টর অফিসে যান।
মানববন্ধনে অবৈধ হল দখল, মাদকমুক্ত ক্যাম্পাস এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।
সংহতি জানিয়ে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন চবিসাসের সাধারণ সম্পাদক ও একাত্তর টিভির ক্যাম্পাস প্রতিনিধি মাহফুজ শুভ্র, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক যুগান্তরের ক্যাম্পাস প্রতিনিধি রেফায়েত উল্যাহ রুপক এবং সদস্য ও বাসসের ক্যাম্পাস প্রতিনিধি রেদ্ওয়ান আহমদ।
মানববন্ধনে সিইউএডিসির সাধারণ সম্পাদক এএইসএম রিয়াদ বলেন, শহীদ ফরহাদের ক্যাম্পাসে অন্যায়কারীদের আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেওয়া হবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।
মানববন্ধনে চবিসাসের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ শুভ্র বলেন, জুলাই আন্দোলন পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পাসে সাংবাদিকদের ওপর হামলার হুমকির প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে হবে এটা আসলে লজ্জাজনক। ক্যাম্পাসে স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর যারা হস্তক্ষেপ করতে চায় এটা তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াতের বহিঃপ্রকাশ।
চবিসাসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেফায়েত উল্যাহ রুপক বলেন, যারা পূর্বের মতো চর দখল ক্যাম্পাস দখল করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চাইবে তাদেরকে ছাত্রলীগের পরিণতি ভোগ করতে হবে।
উল্লেখ্য, সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাতে স্টার নিউজের প্রতিনিধি এম. মিজানুর রহমানকে হোয়াটসঅ্যাপে কল দিয়ে হুমকি দেন চবি শাখা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সিফাতুল ইসলাম। শহীদ ফরহাদ হোসেন হলে অবৈধ সিট দখল ও মাদক সংশ্লিষ্টতার সংবাদ প্রকাশ করায় তাকে পাহাড়ে নিয়ে মারধরের হুমকি দেওয়া হয়।
