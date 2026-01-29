  2. ক্যাম্পাস

জামায়াত নেতা হত্যার প্রতিবাদে রাবিতে শিবিরের বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলায় বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহত হওয়ার ঘটনায় এবং দেশব্যাপী চলমান হামলা ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রশিবির।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাত ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা চত্বরে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা। বিক্ষোভ মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা চত্বর থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন হল প্রদক্ষিণ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

বিক্ষোভ পরবর্তী সমাবেশে ছাত্রশিবিরের অফিস সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি শেরপুরের শ্রীবরধী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি রেজাউল করিমকে বিএনপির কর্মীরা হত্যা করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই। আমরা ৫ আগস্ট পরবর্তী চেয়েছিলাম এদেশে শান্তিপূর্ণ রাজনীতির চর্চা হবে কিন্তু আমরা দেখেছি বিএনপি আওয়ামী লীগের পথে হাঁটা শুরু করেছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা তারেক রহমানকে বলতে চাই আপনি যদি অতীত থেকে শিক্ষা না নেন, আপনাকে আওয়ামী লীগের মতোই বিতাড়িত হতে হবে। আপনি বলেছিলেন, আই হ্যাভ এ প্ল্যান, আপনার প্ল্যান ইতোমধ্যে জাতির কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

সমাবেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ফাহিম রেজা বলেন, আমরা দেখেছি শেরপুর-৩ আসনে সব প্রার্থী তাদের ইশতেহার ঘোষণা করছিলেন। এসময় বিএনপি তাদের ওপর নৃশংস হামলা চালায় এবং তাদের হামলায় জামায়াতের এক নেতা নিহত হন। আমরা ৫ আগস্টের পরে ভেবেছিলাম বাংলাদেশে আর খুনের রাজনীতি থাকবে না। আমরা এটাও দেখেছি কীভাবে রাজনৈতিক অন্তর্কোন্দলে পাথর দিয়ে মানুষকে হত্যা করেছে।

এসময় বিক্ষোভ সমাবেশে ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের দুই শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

