জাবি শিবিরের নতুন সভাপতি মোস্তাফিজুর, সেক্রেটারি মাজহারুল
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখার ২০২৬ সেশনের সভাপতি নির্বাচন ও সেক্রেটারি মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এতে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। পরে শাখা সেক্রেটারি হিসেবে মাজহারুল ইসলামকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে সংগঠনটি।
নবনির্বাচিত সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের দর্শন বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। অপরদিকে মনোনীত সেক্রেটারি মাজহারুল ইসলাম ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। তিনি বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, কমিটি ঘোষণা উপলক্ষে জাবি শাখা ছাত্রশিবিরের কার্যালয়ে সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পাদক হাফেজ আবু মুসার সঞ্চালনায় আয়োজিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম।
সভাপতি নির্বাচন কেন্দ্রীয় সভাপতির স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত হিসেবে মোস্তাফিজুর রহমানকে সভাপতি ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম। এ সময় নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।
পরবর্তীতে সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান শাখা সেক্রেটারি হিসেবে মাজহারুল ইসলামকে মনোনীত করেন। দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে সদস্য সমাবেশের কার্যক্রম শেষ হয়।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এনএইচআর/এমএস