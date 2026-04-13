ইবির ধর্মতত্ত্বের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম রংপুরের মোত্তালেব

ইবির ধর্মতত্ত্বের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম রংপুরের মোত্তালেব
পারিবারিক ও অর্থনৈতিক নানানরকম সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) স্বতন্ত্র ‘ডি’ ইউনিটভুক্ত ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেছেন রংপুরের আব্দুল মোত্তালেব।
রোববার (১২ এপ্রিল) প্রকাশিত ফলাফলে তিনি ১০৭.৭৫ নম্বর পেয়ে মেধাতালিকার শীর্ষস্থান অর্জন করেন। এর মধ্যে বহুনির্বাচনি (এমসিকিউ) অংশে তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৭.৭৫। ১৪০ নম্বরের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় ১০০ নম্বর ছিল এমসিকিউ এবং বাকি ৪০ নম্বর নির্ধারিত হয় এসএসসি ও এইচএসসি ফলাফলের ওপর।
জানা যায়, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ১ নম্বর খোড়াগাছ ইউনিয়নের একটি কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠা মোত্তালেব পড়াশোনা করেছেন আকিজ কোম্পানি পরিচালিত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাদরাসা অ্যান্ড কলেজে। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে অফলাইন কোচিংয়ে যুক্ত হতে পারেননি তিনি। বিকল্প হিসেবে অনলাইন কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে সেখানেই ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। একই সঙ্গে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে বাবার সঙ্গে কৃষিকাজেও সময় দিয়েছেন তিনি।
মোত্তালেব বলেন,‘অর্থের অভাবে অফলাইনে কোচিং করতে পারিনি। তাই অনলাইনে প্রস্তুতি নিয়েছি। বাড়িতে থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার সঙ্গে কৃষিকাজ করেছি। শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা আর আল্লাহর রহমতেই এ ফল অর্জন সম্ভব হয়েছে।’
ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের অধীনে চারটি বিভাগের ৩৩০টি আসনের বিপরীতে সমসংখ্যক শিক্ষার্থীকে মেধাতালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। এ ইউনিটে আবেদনকারী ছিলেন ২ হাজার ৩৯ জন, যার মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেন ১ হাজার ৮৮৬ জন। উপস্থিতির হার প্রায় ৯২.৫ শতাংশ।
ইরফান উল্লাহ/এমএন/জেআইএম