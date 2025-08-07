  2. দেশজুড়ে

নড়াইল

বিএনপি-ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি-লুটের মামলা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:২১ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
বিএনপি-ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি-লুটের মামলা
কালিয়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা ইউসুফ (বামে) ও পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক মিকাইল ওরফে ধলু শেখ

নড়াইলের কালিয়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়কসহ সাতজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও মালামাল লুটের অভিযোগে মামলা করেছেন এক নারী।

মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) রাতে কালিয়া পৌরসভার ছোট কালিয়া গ্রামের আকিজ শেখের স্ত্রী রহিমা খানম এ মামলা করেন।

কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বুধবার (৬ আগস্ট) মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার আসামিরা হলেন, কালিয়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা ইউসুফ, পৌর কৃষকদলের আহ্বায়ক গোলাম রসুল মান্দার শেখ, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইমরান শেখ ওরফে খোকন, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক মিকাইল ওরফে ধলু শেখ, ইনামুল শেখ ওরফে কালু, মিরাজ শেখ ও সাদ্দাম শেখ।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, বাদীর স্বামী আকিজ শেখ কালিয়া পৌরসভার কালিয়া মোড়ে রড সিমেন্টের ব্যবসা শুরু করেন। বাদীর স্বামী বিদেশে যাওয়ার পর তার দেবর লিকু শেখ দোকানটি পরিচালনা করে আসছিলেন।

গত বছর ১০ আগস্ট আসামিরা দোকানে গিয়ে লিকু শেখের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। এর এক বছর পর গত ২ আগস্ট আসামিরা আবার বাদীর দোকানে চড়াও হয়ে তার দেবরকে মারপিট করে দোকান থেকে রড, সিমেন্ট ও নগদ টাকা এবং দোকানের সামনে থাকা অব্যবহৃত তিনটি ট্রলিসহ ১২ লাখ ২৪ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

কালিয়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও এ মামলার আসামি সেলিম রেজা ইউসুফ জানান, মামলাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। এর সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

নড়াইল জেলা বিএনপি সভাপতি বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম বলেন, শুনেছি থানায় একটি মামলা হয়েছে। ঘটনার সত্যতা পেলে দলীয়ভাবে করণীয় আছে।

কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন মামলার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মামলাটির তদন্ত চলমান রয়েছে।

হাফিজুল নিলু/এমএন/এএসএম

