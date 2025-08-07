নৌকায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪ জেলে

নৌকায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪ জেলে
লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে মাছ ধরার নৌকায় রান্নার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে ৪ জেলে দগ্ধ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার রামগতি বয়ারচর ব্রিজঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
দগ্ধ জেলেরা হলেন- আমজাদ হোসেন (৪২), আবু মিয়া (৪০), গণি খাঁ (৪৫) ও ফারুক (৩৯)। তারা লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার চরবংশী এলাকার বাসিন্দা। এরমধ্যে দুইজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, রান্না করার সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডারটি বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার সময় নৌকায় ৫ জন জেলে ছিলেন। এরমধ্যে একজন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাকি চারজন দগ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে দুজনকে রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং দুইজনকে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
রামগতি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. কামনা শীষ মজুমদার বলেন, দগ্ধ দুজনকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। তাদের অবস্থা গুরুতর। শরীরের বেশিরভাগ অংশই পুড়ে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে।
রামগতি বড়খেরী নৌ-পুলিশের ইনচার্জ সফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি মর্মান্তিক। দগ্ধ জেলেদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
কাজল কায়েস/এফএ/জিকেএস