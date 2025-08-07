  2. দেশজুড়ে

খুলনা মেডিকেলের প্রিজন সেল থেকে পালালেন আসামি

প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে ইউসুফ (২৩) নামের মাদক মামলার এক আসামি পালিয়ে গেছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্র জানায়, বুধবার দুপুরে আলমনগর মোড় থেকে ২০ পিস ইয়াবাসহ ইউসুফকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনায় রাতে খালিশপুর থানায় মামলা হয়। রাতে বুকে ব্যথা অনুভব হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

খালিশপুর থানার এএসআই মো. নাসির উদ্দিন জানান, বুকে ব্যথার কারণে তাকে জরুরি বিভাগে দেখানো হলে চিকিৎসক কোনো রোগ শনাক্ত করতে পারেনি। ইউসুফ একেক সময় একেক রকম কথা বলছিল। তখন চিকিৎসকের নির্দেশে তাকে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে রাত সাড়ে ৯টায় প্রিজন সেলে রেখে জিডি করে আমি চলে আসি।

প্রিজন সেলের ইনচার্জ এস আই শামীম রেজা জানান, প্রিজন সেলে দুজন আসামি ছিল। তাদের মধ্যে একজন রাত সাড়ে ৩টায় বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন জানান। দায়িত্বরত কনস্টেবল রাব্বি আলী তার জন্য প্রিজন সেলের দরজার তালা খুলে দেন এবং তাকে বাথরুমে নিয়ে যান। কিন্তু ভুল করে দরজার তালাটি পুনরায় বন্ধ করতে ভুলে যান। বাথরুম শেষে ফেরত আসার পর দেখা যায় ইউসুফ নেই। বাইরের কারারক্ষীদের গেট খোলা থাকায় তিনি পালিয়ে যান।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দার বলেন, ‘আসামিকে ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া দায়িত্বে গাফিলতির সঙ্গে জড়িতদের বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

