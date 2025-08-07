টাঙ্গাইলে হাসপাতালের ৫ দালালের কারাদণ্ড
টাঙ্গাইলে সরকারি হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে রোগীদের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া দালাল চক্রের পাঁচ সদস্যকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল নাঈম বিনতে আজিজ এ অভিযান পরিচালনা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, টাঙ্গাইল সদর উপজেলার নন্দপাশা গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মাসুদ, সারটিয়া গ্রামের কুদ্দুছ মিয়ার ছেলে আনিস মিয়া, গালা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে জাহিদুল ইসলাম, ভাল্লুককান্দি গ্রামের সোনাউল্লাহর ছেলে খোকন এবং কালিহাতী উপজেলার সল্লা গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জাহিদ হাসান।
আদালত সূত্র জানায়, দণ্ডপ্রাপ্তরা হাসপাতালে আগত সেবা প্রত্যাশী অসহায় দরিদ্র মানুষকে উন্নত এবং ভালো চিকিৎসা দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। পরে তাদের টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল নাঈম বিনতে আজিজ বলেন, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযানে সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জেআইএম