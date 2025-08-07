প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩

প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
ময়মনসিংহের নান্দাইলে প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ র্যাব-১৪ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে বুধবার (৬ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে কুমিল্লা সদর থানা এলাকা ও নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন শাকিল মিয়া (২৩), মমিন উদ্দিন (২৩) ও জাহাঙ্গীর আলম (২৪)। তারা ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার বাসিন্দা। ধর্ষণের শিকার কিশোরী একই উপজেলার বাসিন্দা।
র্যাব জানায়, ওই কিশোরী স্থানীয় ম্যাজিক সোয়েটারে চাকরি করে। চাকরির সুবাদে মামুন মিয়া (২৫) নামের এক যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। ১৮ জুলাই রাত ৮টার দিকে গার্মেন্টস ছুটি হলে তাকে রেস্তোরাঁয় খাওয়ানোর কথা বলে ডেকে নেন মামুনসহ তার বন্ধু মমিন, জাহাঙ্গীর ও শাকিল।
তারা ওই কিশোরীকে নান্দাইলের গাঙ্গাইল ইউনিয়নের উন্দাইল এলাকার একটি কলাবাগানে নিয়ে যান। পরে রাত ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত পালাক্রমে ধর্ষণ করেন।
এ ঘটনায় ২২ জুলাই তরুণীর বাবা বাদী হয়ে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। পরে ওই তিনজনকে গ্রেফতার করে র্যাব।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ র্যাব-১৪ সদর দপ্তরের অধিনায়ক নয়মুল হাসান বলেন, ঘটনার মূলহোতা প্রেমিক মামুন মিয়া এখনো পলাতক। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/জেআইএম