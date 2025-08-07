  2. দেশজুড়ে

চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় পুলিশের সামনে সাংবাদিককে পিটিয়ে জখম

প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরে চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় পুলিশের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে এক সাংবাদিককে বেধড়ক পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে একদল দুর্বৃত্ত।

বুধবার (৬ আগস্ট) বিকেলে গাজীপুর জেলা শহরের সাহাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

দুর্বৃত্তরা ওই যুবককে পিটিয়ে এবং ইট দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেঁতলে দিয়েছে। এ-সংক্রান্ত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

আহত যুবকের নাম আনোয়ার হোসেন। তিনি একটি দৈনিকের গাজীপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, শহরের রেলগেট ও সাহাপাড়া এলাকায় ফুটপাত থেকে অবৈধভাবে চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্বৃত্তরা আনোয়ার হোসেনকে বেধড়ক মারধর করে। তারা ইট দিয়ে তার পাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ থেঁতলে দেয়। হামলার সময় পাশেই পুলিশ অবস্থান করলেও প্রথমে তাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি।

পুলিশ ঘটনাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। মারধরের পরে পুলিশ এগিয়ে এসে ওই যুবককে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে সদর মেট্রো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, এ ঘটনায় আহত যুবকের মা বাদী সদর মেট্রো থানায় মামলা করেছেন। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

