  2. দেশজুড়ে

কবরস্থান পরিষ্কার করলো ছাত্রদল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
কবরস্থান পরিষ্কার করলো ছাত্রদল

পটুয়াখালী কেন্দ্রীয় মুসলিম কবরস্থানে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালিয়েছে জেলা ছাত্রদল।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল থেকে কবরস্থানের বিভিন্ন অংশে ঝোপঝাড়, আগাছা ও ছোট গাছপালা কেটে পরিষ্কার করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।

কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শামীম চৌধুরী ও সদস্যসচিব জাকারিয়া আহমেদ। এছাড়াও জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আহ্বায়ক শামীম চৌধুরী বলেন, আমরা বিবেকের তাড়নায় এই কাজ শুরু করেছি। পটুয়াখালী কেন্দ্রীয় মুসলিম কবরস্থানটি বহুদিন ধরে অবহেলায় ছিল। আজ শুরু করেছি পর্যায়ক্রমে পুরো কবরস্থান পরিষ্কার করবো। শীঘ্রই টিম ভাগ করে আরও বড় পরিসরে পরিচ্ছন্নতা চালাবো।

কবরস্থান পরিষ্কার করলো ছাত্রদল

সদস্যসচিব জাকারিয়া আহমেদ বলেন, কবরস্থানটি অনেক বড়। এখানে আমাদের পরিবার-পরিজনের অনেকেই শায়িত। তাদের স্মরণ করতে আসা স্বজনদের যেন নিরাপদে দাঁড়িয়ে দোয়া করার সুযোগ হয়, সেটিই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের এই কার্যক্রম চলমান থাকবে।

জানা যায়, দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও ঝোপঝাড়ে ঘেরা পরিবেশে ভোগান্তিতে পড়ছিলেন কবর জিয়ারতে আসা স্বজনরা। কবর খুঁজে পেতেও সমস্যা হচ্ছিল।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।