ফেনীতে বিএনপি নেতার নামে মামলা দিলেন আরেক নেতা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৪৪ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
ফেনীর ফুলগাজীতে মীর হোসেন মীরু (৪৫) নামে বিএনপির এক নেতাকে কুপিয়ে হাতের আঙুল বিচ্ছিন্ন করার ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলায় ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সাইফুল ইসলাম কালাকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে ফুলগাজী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান মামলার তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মীর হোসেন উপজেলার মুন্সিরহাট ইউনিয়নের মান্দারপুর এলাকার লেদু মিয়ার ছেলে। তিনি ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, টিআর-কাবিখা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনার ৭দিন পর ভুক্তভোগী বাদী হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখ ও আরও ৭-৮ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে ফেনীর ফুলগাজী থানায় এ মামলা করেন। এতে মুন্সিরহাট ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সাইফুল ইসলাম কালা, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি এনামুল হক রেদোয়ান ও বিএনপি কর্মী বেলাল হোসেনের নাম উল্লেখ করা হয়।

ভুক্তভোগী ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মীর হোসেন মীরু বলেন, ‘যারা আমাকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে তাদের নামে মামলা দিয়েছি। আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নেয়ার দাবি জানাই।

এ বিষয়ে জানতে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সাইফুল ইসলাম কালাকে বার বার মুঠোফোনে কল দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ফুলগাজী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, ‘আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

গত ২৯ জুলাই বিকেলে মীর হোসেন ফেনী-পরশুরাম আঞ্চলিক সড়কের পাশে গাইনবাড়ি এলাকার একটি দোকানে বসেছিলেন। এ সময় কয়েকজন লোক এসে তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। সেখান থেকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাকে ফুলগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নেন। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

