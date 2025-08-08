‘সিডরম্যান’ জয়দেবের মৃত্যুর ৮ বছর পর হত্যা মামলা করলেন ছেলে

‘সিডরম্যান’ জয়দেবের মৃত্যুর ৮ বছর পর হত্যা মামলা করলেন ছেলে
বরগুনার তালতলীতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) সাবেক ইউনিট প্রধান ও ‘সিডরম্যান’ খ্যাত জয়দেব দত্তের মৃত্যুর আট বছর পর তার মৃত্যুকে ‘হত্যা’ দাবি করে আদালতে মামলা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বরগুনার আমতলী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার ছেলে প্রসেনজিং দত্ত এ মামলা করেন। মামলায় ১৪ জনকে আসামি করা হয়েছে।
পরে আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল ইসলাম হাওলাদার।
মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন জয়দেব দত্তের শ্যালক অ্যাডভোকেট সঞ্জীব দাস, তালতলী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি রেজবী উল কবির জোমাদ্দার, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো. মনিরুজ্জামান মিন্টু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ তৌফিকুজ্জামান তনু, বড়বগী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন ওরফে আলম মুন্সী, নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান দুলাল ফরাজীসহ আরও ৮ জন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’র সময় উপকূলীয় জেলা বরগুনার তালতলীতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগাম সংকেত প্রচার করে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন জয়দেব দত্ত। এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ তাকে ‘সিডরম্যান’ উপাধিতে ভূষিত করে ও সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। পরে ২০১৭ সালের ৫ আগস্ট বড়বগী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অবস্থিত সিপিপি ওয়্যারলেস অপারেটর কক্ষ থেকে জয়দেব দত্তের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সে সময় কক্ষটি ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে পুলিশ।
মামলার বাদী প্রসেনজিং দত্ত আদালতে অভিযোগ করেন, তালতলী উপজেলা শহরে তার বাবার প্রায় কোটি টাকা মূল্যের একটি বসতবাড়ি রয়েছে। আসামিরা তার বাবার সম্পত্তি ও ব্যবসা দখলের উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালের ২ আগস্ট রাতে জয়দেব দত্তকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে ধামাচাপা দেয়।
এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, দীর্ঘ আট বছর পর হলেও ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বাদী। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে যথাযথ তদন্তের জন্য পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
নুরুল আহাদ অনিক/এমএন/এএসএম