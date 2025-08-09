  2. দেশজুড়ে

এবার টাঙ্গাইলে এটিএন বাংলার ক্যামেরা পারসনের ওপর হামলার অভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৯:০০ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
এবার টাঙ্গাইলে এটিএন বাংলার ক্যামেরা পারসনের ওপর হামলার অভিযোগ

হাডুডু খেলাকে কেন্দ্র করে টাঙ্গাইলে এবার এটিএন বাংলার ক্যামেরা পারসন সুজন মিয়াকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চর পাকুল্যা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রাতে আহত সুজন মিয়া টাঙ্গাইল সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

লিখিত অভিযোগে জানা যায়, শুক্রবার বিকেলে জলার চর পাকুল্যা গ্রামে হাডুডু খেলা চলছিল। এসময় সুজন মিয়া খেলার নিউজ কাভার করছিলেন। এক পর্যায়ে খেলার রেফারির ছেলে রোমান সুজনকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। সুজন এর প্রতিবাদ করলে রোমান প্রথমে মুখে এলোপাথাড়ি কিল ও ঘুসি মারেন। পরে আরও কয়েকজন মিলে সুজনকে বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি শরীরের বিভিন্ন স্থানে পেটাতে থাকেন। এসময় সুজনের গলায় থাকা স্বর্ণের ছিনিয়ে নেন তারা। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন সুজন।

এ ব্যাপারে এটিএন বাংলার ক্যামেরা পারসন সুজন মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, খেলার নিউজ কাভারের এক পর্যায়ে হঠাৎ করেই আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। বিষয়টি আমার পূর্ব পরিকল্পিত মনে হয়েছে। এক পর্যায়ে আমাকে হত্যা করে মরদেহ গুম করে ফেলার হুমকি দেয় তারা। আমি এ ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমি দোষীদের গ্রেফতারের দাবি করছি।

এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানভীর আহমেদ বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর চান্দানা চৌরাস্তায় মসজিদ মার্কেটের কাছে শত শত মানুষের সামনে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয় সাংবাদিক তুহিনকে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।