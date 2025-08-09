সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলায় আরও তিনজন গ্রেফতার
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলায় আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলো- কুমিল্লার হোমনা থানার অনন্তপুর এলাকার হানিফ মিয়ার ছেলে শাহজালাল (২৫)। পাবনা জেলার পাঁচবাড়িয়া এলাকার কিয়ামুদ্দিন হাসানের ছেলে মো. ফয়সাল হাসানকে (২৩)। এছাড়া সুমন নামে আরও এক আসামিকে চাপাতি ও সুইচ গিয়ারসহ গ্রেফতার করেছে গাজীপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা। গ্রেফতারা তুহিন হত্যায় সরাসরি জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গ্রেফতারদের মধ্যে শাহজাহানকে ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানাধীন চর মসলন্দ মোড়লপাড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। ফয়সালকে গাজীপুর নগরীর ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের চান্দনা এলাকার মাহবুব স্কুল মোড়ে রফিকুল ইসলামের ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।
এ নিয়ে এ মামলায় মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার জাহিদ হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ও র্যাব আরও চারজনকে গ্রেফতার করে। যারা সাংবাদিক তুহিন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/এমএস