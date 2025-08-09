সুনামগঞ্জে নৌকাবাইচ দেখতে বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানুষের ঢল
গ্রামীণ ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সুনামগঞ্জের দুর্গম এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে জেলার দিরাইয়ের শ্যামারচর বাজারের পাশে মৃতপ্রায় সুরমা নদীতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
এতে সুরমা নদীর ঢেউ, ঢাকের তালে, আর লাখো দর্শকের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে দুর্গম অঞ্চলের জনপদ।
সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজীবী শিশির মনিরের উদ্যোগে দীর্ঘ ২২ বছর পর হাওরের এ এলাকায় এমন আয়োজন পেয়ে উচ্ছ্বসতি স্থানীয়রা। প্রতিযোগিতা দেখতে সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সুরমার দুই পাড়ে জড়ো হতে থাকেন নারী-শিশুসহ সব সব বয়সী মানুষ। সোনার তরী, গরিবের তরী, বীর দর্পণ, বীর পবন নামে নৌকা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।
আয়োজনে যেন মরা নদীর বুকজুড়ে রঙিন স্বপ্নের মেলা। নীরব, নিস্তব্ধত নদীটি যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। শিস ঢাক-ঢোল আর বাঁশির সুরের পাশাপাশি নৌকার মাঝিদের তাল মিলিয়ে বৈঠা চালানো দর্শকের হাততালিতে নদী যেন নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পেয়েছে।
প্রতিযোগিতা দেখতে আসা দর্শকরা জানান, অসাধারণ একটি দিন কেটেছ। ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ যেন প্রতিবছর আয়োজন করা হয় আয়োজকদের কাছে সেই অনুরোধ করেন তারা।
দর্শক ইলিয়াস মিয়া বলেন, অন্যরকম একটি দিন উপভোগ করলাম। বৃষ্টির মধ্যে এই প্রথম নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা দেখলাম।
দর্শক আলাউদ্দিন মিয়া বলেন, দুর্গম এলাকায় এরকম নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে পারব কল্পনাও করিনি। আয়োজকদের অনুরোধ জানাবো প্রতিবছর যেন এমন আয়োজন করা হয়।
আর প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া নৌকার মাঝি তোফায়েল বলেন, মূলত দর্শকদের আনন্দ দিতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। খেলায় জয় পরাজয় থাকতেই পারে এখানে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।
আয়োজক আইনজীবী শিশির মনির বলেন, এটা শুধু খেলা না, এটা গ্রামীণ সংস্কৃতি ও আমাদের গর্ব। নৌকাবাইচ মানে মানুষের মিলন, আনন্দ আর সম্প্রীতির উৎসব। প্রতিবছর এই উৎসবের আয়োজন করা হবে এমনটা জানান তিনি।
