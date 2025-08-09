গাজীপুরে ব্রিজের নিচে ভাসছে নারীর মরদেহ
গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের চাপুলিয়া ব্রিজের নিচে অজ্ঞাত এক নারীর মরদেহ পানিতে ভাসছে। মরদেহটি এখনো উদ্ধার করেনি পুলিশ।
শনিবার (৯ আগস্ট) সকাল দশটার দিকে ওই রেল ব্রিজের নিচে নারীর মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা।
স্থানীয় লোকমান হোসেন বলেন, সকালে রেলব্রিজ দিয়ে লোকজন হেঁটে যাওয়ার সময় মরদেহটি ভেসে থাকতে দেখেন। পরে বিষয়টি দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শত শত উৎসুক জনতা মরদেহ দেখার জন্য ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ওই নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।
গাজীপুর সদর মেট্রো থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখনো নিহতের পরিচয় কেউ শনাক্ত করতে পারেনি।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/এমএস