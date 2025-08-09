রাজশাহীতে ১২ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন উপদেষ্টা আসিফ
রাজশাহী জেলায় ১২ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাজশাহী জেলা সার্কিট হাউজে ভার্চুয়ালি তিনি এই প্রকল্পগুলো উদ্বোধন করেন।
প্রকল্পের মধ্যে ৯টির উদ্বোধন ও ৩টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। উদ্বোধন করা প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজশাহীর পবা উপজেলার হরিপুর হাটের নবনির্মিত মার্কেটের দ্বিতীয় তলা, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাঘা উপজেলার চক ছাতারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন, রাজশাহী নগরের লক্ষ্মীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারতলা নির্মিত ভবন, চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের (পর্যায়-১) আওতায় মোহনপুর উপজেলার ধোরসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গোদাগাড়ী উপজেলার সোনাদিঘী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন, রাজশাহী নগরের হড়গ্রাম নতুনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তলা ভবন, রাজশাহী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ, গোদাগাড়ী উপজেলার ৭২ মিটার লম্বা পান্তাপাড়া-ভাগাইল ব্রিজ, চারঘাট উপজেলার নিমপাড়া-হাবিবপুর খালের পলি অপসারণ।
এছাড়া তিনটি কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। এগুলো হচ্ছে- তানোর উপজেলার কাশিম বাজার থেকে বায়া রাস্তার প্রশস্তকরণ ও শক্তিকরণ কাজের, বাগমারা উপজেলার একতলা ভূমি অফিস, একই উপজেলার বীরকৎসা হাটের দুইতলা ভবন।
উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ এনডিসি, জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম, পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান প্রমুখ।
এর আগে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সকাল ৮টার দিকে রাজশাহীতে বিমানযোগে আসেন। পরে তিনি রাজশাহী সার্কিট হাউজে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সভা করেন। পরে তিনি ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধন শেষে তিনি নাটোরের উদ্দেশে যান। নাটোরে তিনি নাটোর সদরে মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করবেন। এরপর নাটোর জেলা পরিষদে আলোচনা করবেন। এরপর তিনি সার্কিট হাউজে জেলার এলজিইডির কাজের উদ্বোধন করবেন। পরে তিনি সেখান থেকে রাজশাহী ফিরে ঢাকায় রওনা হবেন।
উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, তিনি বিকেলে রাজশাহীতে ফিরে রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়াম পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন।
সাখাওয়াত হোসেন/এফএ/এমএস