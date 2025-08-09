বাসের ধাক্কায় উল্টে যাওয়া সিএনজিকে ট্রাকের চাপা, নিহত ২

বাসের ধাক্কায় উল্টে যাওয়া সিএনজিকে ট্রাকের চাপা, নিহত ২
বগুড়ার শাহজাহানপুরে বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটে শাজাহানপুর উপজেলার ফটকি ব্রিজ এলাকায় প্রয়াস স্কুলের সামনে হাইওয়ে রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, শেরপুর উপজেলার বনমরিচা গ্রামের বাসিন্দা আরিফ (২১) ও হযরত আলীর ছেলে আকাশ (২৫)। আহতরা হলেন, আব্দুল আজিজ (৩৮), পলাশ (৩৫) ও হায়দার আলী (৫০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বগুড়া থেকে শেরপুরগামী সিএনজিটি ফটকি ব্রিজের কাছে পৌঁছালে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সড়কে উল্টে যায়। এসময় পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক সিএনজিটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই আরিফ মারা যান। পরে স্থানীয়রা আহত চারজনকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আকাশের মৃত্যু হয়।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। বাসচালক পলাতক রয়েছেন। দুর্ঘটনা কবলিত সিএনজি শেরপুর হাইওয়ের হেফাজতে আছে।
এফএ/এএসএম