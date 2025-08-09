  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি কারাগারে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:২৫ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি গোলাম মো. নাছিরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে তাকে ফরিদপুরের আদালতে তোলা হলে বিচারক জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে, শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুর দুইটার দিকে ঢাকার একটি মসজিদে জুম্মার নামাজ শেষে বের হওয়ার সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পরে রাতেই গোলাম নাসিরকে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসা হয়।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে ফরিদপুর কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক নাজনীন আক্তার জানান, গত ২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে করা একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

ফরিদপুর কোতয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামানের মোবাইলে কল করলে তিনি রিসিভ না করায় বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

গোলাম মো. নাসিরের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার অভিযোগসহ স্থানীয় কোতয়ালি থানায় গত ৫ আগস্ট পরবর্তী দায়ের কয়েকটি মামলা রয়েছে। তিনি গত ৫ আগস্টের পর থেকেই পলাতক ছিলেন।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে নাসিরকে একটি গাড়ির ভেতর বসিয়ে মারধর করা হচ্ছে। আর এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

