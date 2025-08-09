  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুরে বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে দম্পতির আত্মহত্যা

প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট (একপ্রকার কীটনাশক) খেয়ে দম্পতির আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিনগত রাত ২টার দিকে বীরগঞ্জ উপজেলার ৭ নম্বর মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- লক্ষিপুর গ্রামের মানিক রায় (৪০) ও তার স্ত্রী সুবাসি রায় (৩৫)।

বীরগঞ্জ থানা পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার দিনগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেন। এসময় বাড়ির লোকজন জানতে পেরে দ্রুত তাদের উদ্ধার করে বীরগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক স্ত্রী সুবাসি রায়কে মৃত ঘোষণা করেন ও স্বামী মানিক রায়কে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে পাঠান। রাত আনুমানিক ৩টার দিকে তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকেও মৃত ঘোষণা করেন।

বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল গফুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে আত্মহত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি।

