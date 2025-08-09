  2. দেশজুড়ে

দেশের সব উপজেলায় হবে মিনি স্টেডিয়াম: আসিফ মাহমুদ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ০৩:০৩ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
দেশের সব উপজেলায় হবে মিনি স্টেডিয়াম: আসিফ মাহমুদ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, সারাদেশে প্রায় ১৫০টি মিনি স্টোডিয়ামের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি উপজেলার কাজ শেষ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের সব উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম করবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় নাটোরের কানাইখালী এলাকায় সদর উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন শেষে নাটোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ভার্চুয়ালি দেশের ১৪টি মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আরও বলেন, মিনি স্টেডিয়ামগুলো আপনারা যথাযথ ব্যবহারের উপযোগিতা নিশ্চিত করবেন। এখান থেকে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াররা উঠে আসবে। এ ক্ষেত্রে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সহযোগিতা নিয়ে আমাদের ক্রীড়াঙ্গনকে শক্তিশালী করতে হবে। যাতে জাতীয় পর্যায়ে আমরা ভালো খেলোয়াড় তৈরি করতে পারি। খেলাধুলার মধ্যদিয়ে সমাজে মাদক ও অশুভ সবকিছু দূর হয়ে যাবে।

তিনি অভিভাবকদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনাদের সন্তানদের বেশি বেশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করুন। কারণ খেলাধুলা সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি মাদক ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখবে।

আসিফ মাহামুদ বলেন, খেলাধুলার পাশাপাশি আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে সারাদেশে উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। যাতে আমাদের দেশের যুবসমাজসহ নারীরা উদ্ভাবনী দিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুর-উল-আলম, নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, পুলিশ সুপার আমজাদ হোসাইন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবুল হায়াত, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহমুদা শারমিন নেলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রেজাউল করিম রেজা/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।