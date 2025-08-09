শ্রমিক লীগ নেতাকে পেয়ে উত্তেজিত জনতার মারধর, ভিডিও ভাইরাল

শ্রমিক লীগ নেতাকে পেয়ে উত্তেজিত জনতার মারধর, ভিডিও ভাইরাল
ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি গোলাম মো. নাসিরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের আগে জনতার হাতে তাকে মারধরের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে তাকে ফরিদপুরের আদালতে তোলা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
এর আগে শুক্রবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে ঢাকার একটি মসজিদে জুমার নামাজ শেষে বের হওয়ার সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পরে রাতেই তাকে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসা হয়।
এর সত্যতা নিশ্চিত করে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে জনগণ গোলাম মো. নাসিরকে আটক করে। পরে উত্তেজিত জনতা তাকে মারধর করে পল্লবী থানায় হস্তান্তর করে। খবর পেয়ে রাতেই ফরিদপুর কোতোয়ালি থানা পুলিশের একটি টিম গিয়ে তাকে সকালে ফরিদপুরে নিয়ে আসে।
তাকে কোতোয়ালি থানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
এ বিষয়ে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) শামসুল আজম জাগো নিউজকে বলেন, ‘পল্লবী থানা থেকে রাতেই ফরিদপুর কোতোয়ালি থানা পুলিশের একটি টিম গিয়ে তাকে ফরিদপুরে নিয়ে আসে। তবে মারধরের ভিডিও এবং কারা তাকে মারধর করেছে সে বিষয়টি জানা নেই।’
শ্রমিক লীগ নেতা নাসিরের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার অভিযোগসহ স্থানীয় কোতোয়ালি থানায় কয়েকটি মামলা রয়েছে। গত ৫ আগস্টের পর থেকেই পলাতক ছিলেন তিনি।
