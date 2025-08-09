হত্যার একদিন পর মিললো তরুণীর মরদেহ, স্বামী পলাতক
ফরিদপুর শহরের রঘুনাথপুর হাউজিং স্টেট এলাকা থেকে মিম আক্তার নামে (১৯) এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের ধারণা একদিন আগে তাকে হত্যার পর রুমের মধ্যে মরদেহ ফেলে রাখা হয়।
শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরের দিকে শহরের রঘুনাথপুর পশু চিকিৎসক জলিলের বাড়ির দ্বিতীয় তলা থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত মিম শরীয়তপুরের জাজিরা সদর ইউনিয়নের বাসিন্দা সিরাজ শেখের মেয়ে। প্রায় ছয় মাস আগে মিরাজ বিশ্বাস (২৫) নামে এক যুবক স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বাসাটি ভাড়া নেন।
বাড়িওয়ালা জলিল শেখের স্ত্রী নীরুন্নাহার বারী জানান, ছয় মাস আগে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বাসাটি ভাড়া নেন দুজন। তাদের মধ্যে মিম আক্তার একটি বিউটিপারলারে কাজ করেন এবং মিরাজ বিশ্বাস একটি দোকানের কর্মচারী বলে জানিয়েছিলেন।
তিনি আরও বলেন, তাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে ঝগড়া হতো। আজ ভোরে আমাকে ডেকে গেটের তালা খুলে দিতে বলেন মিরাজ। কারণ জানতে চাইলে বলেন, তার এক আত্মীয় মারা গেছে, সেখানে যাবে। পরে গেট খুলে দিলে তিনি চলে যান। পরে সকালে দুজন ছেলে এসে মিরাজের আত্মীয় পরিচয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে ওই বাসায় যেতে চান। একপর্যায়ে আমরা গেলে ফ্লোরে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি মিমকে। তা দেখে ওই দুজন কৌশলে পালিয়ে যান। পরে পুলিশকে খবর দিলে মরদেহটি উদ্ধার করে।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে একদিন আগে তাকে খুন করা হয়েছে। মরদেহে কিছুটা পচন ধরেছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া এ বিষয়ে পুলিশ কাজ করছে। বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জানানো যাবে।
