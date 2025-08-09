হাসিনার অপরাজনীতি যেন দেশে আঘাত হানতে না পারে: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘মাদক আমাদের শেষ করে দিয়েছে। এটা সমাজ, মানবিকতা এবং পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। হাসিনা শুধু স্বৈরশাসক ছিল না, ফ্যাসিবাদ ছিল না, মাদকের নেত্রী ছিল। সমাজ ধ্বংসের নেত্রী ছিল হাসিনা। হাসিনার অপরাজনীতি, ফ্যাসিস্ট আবার যেন এ বাংলাদেশের রাজনীতিতে মানুষের ওপর আঘাত হানতে না পারে।’
শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার চরমোহনা ইউনিয়ন বিএনপির ওয়ার্ড প্রতিনিধি নির্বাচনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এ্যানি আরও বলেন, ‘হাসিনা এখন দেশের বাহিরে বসে ষড়যন্ত্র করছে। টাকার অভাব নেই। হাজার হাজার, লাখ লাখ, কোটি টাকা পাচার করে বিদেশে বসে মাদক দিয়ে যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কারণ যুবক, তরুণ, ছাত্র- এরা হলো পাহাড়-পর্বত পরিমাণ শক্তি। এরা পাওয়ার হাউজ। এ পাওয়ার হাউজটাকে ধ্বংস করতে পারলে পাশের দেশ মনে করে বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।’
তিনি বলেন, ‘আইটি (তথ্য প্রযুক্তি) কিংবা এআইর (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট) মাধ্যমে কেউ যেন বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে না পারে সেজন্য নির্বাচনী এলাকায় একটি আইটি গ্রুপ, অনলাইন একটিভেট গ্রুপ তৈরি করতে হবে।’
রায়পুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জেডএম নাজমুল ইসলাম মিঠু সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব সফিকুর রহমান ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাবুদ্দিন সাবু, সদস্য অ্যাডভোকেট হারুনুর রশিদ ব্যাপারী, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মনিরুল ইসলাম হাওলাদার, রায়পুর পৌরসভার সাবেক মেয়র এবিএম জিলানী ও পৌর বিএনপির সদস্যসচিব সফিকুল আলম আলমাস প্রমুখ।
কাজল কায়েস/আরএইচ/এএসএম