বিএফইউজে সভাপতি
যারাই স্বৈরাচারী আচরণ করবে তাদের পরিণতিও শেখ হাসিনার মতো হবে
বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহিন বলেছেন, ‘আগামীতে ক্ষমতায় গিয়ে যারাই ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরাচারী আচরণ করবেন তাদের পরিণতিও শেখ হাসিনার মতো হবে। সাংবাদিকদের সুরক্ষায় সাংবাদিক সংগঠনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোকেও এগিয়ে আসাতে হবে।’
শনিবার (৯ আগস্ট) দিনাজপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের অবসানে ‘জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সাংবাদিকদের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘সাড়ে ১৫ বছর ধরে রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা ফাঁসিতে ঝুলেছে। সাড়ে ১৫ বছর সাংবাদিকরা আন্দোলনের বাইরে থাকতে পারেননি। ১৫ বছর বিএনপি সমর্থক পত্রিকা কোনো ক্রোড়পত্র পায়নি। কিন্তু এবার সব পত্রিকা ক্রোড়পত্র পেয়েছে।’
অনুষ্ঠানে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সহকারী মহাসচিব ড. সাদেকুল ইসলাম স্বপন, দপ্তর সম্পাদক আবু বকর, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক খুরশিদ আলম, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলাল, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মোকাররম হোসেন, সহ-সভাপতি মোজাহারুল ইসলাম, দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহ-সভাপতি শামিম কবির, শহর জামায়াতের আমির সিরাজুস সালেহীন, ইসলামী ছাত্রশিবির দিনাজপুর শহর সভাপতি মোশফিকুর রহমান, এনসিপি শ্রমিক উইং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রেজাউল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক একরামুল হক আবির ও শহীদ রবিউল ইসলাম রাহুলের বাবা মুসলেম উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এমদাদুল হক মিলন/আরএইচ/জেআইএম