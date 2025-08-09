টাঙ্গাইলে অবৈধ ক্লিনিক বন্ধে অভিযান
টাঙ্গাইলে অবৈধ ক্লিনিক বন্ধে অভিযান চালিয়েছে জেলা ক্লিনিক মালিক সমিতি। শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে শহরের বিভিন্ন ক্লিনিকে এ অভিযান চালানো হয়।
এসময় সঠিক কাগজ ও পরিবেশ ঠিক না থাকায় সর্তক করা হয় বিভিন্ন ক্লিনিককে। একই সঙ্গে রোগীদের সেবার মান নিশ্চিত করে ক্লিনিক পরিচালনার আহ্বান জানানো হয়।
এসময় জেলা ক্লিনিক মালিক সমিতির সভাপতি ছাইদুল হক ছাদু, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিমসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা ক্লিনিক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, মান উন্নয়নের স্বার্থে প্রথম দফায় ক্লিনিকগুলোতে অভিযান চালানো হয়েছে। এতে কিছু ক্রুটি ও বিচ্যুতি পাওয়া গেছে। সেগুলোর সমাধান দ্রুতই করা হবে। ভুয়া ডাক্তার ও ভুয়া টেস্টর বিষয়েও সর্তক রয়েছি।
জেলা ক্লিনিক মালিক সমিতির সভাপতি ছাইদুল হক ছাদু বলেন, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে যেসব ক্লিনিক পরিচালনা হচ্ছে, এসব ক্লিনিকের বিরুদ্ধে আমরা কার্যক্রম শুরু করেছি। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/জেডএইচ/জেআইএম